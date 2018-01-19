Вакуумные поезда Hyperloop объединят аэропорты Лондона

Virgin Hyperloop One планирует соединить главные аэропорты Лондона системой высокоскоростных вакуумных тоннелей для перевозки пассажиров.
Об этом пишет The Independent.
Новая транспортная сеть позволит пассажирам путешествовать между аэропортами Хитроу, Гатвик и Станстед всего за 5-7 минут.
Поезда на магнитной подушке будут двигаться по туннелям с разреженной атмосферой со скоростью 670 миль в час (1078 км/ч).
Ранее сообщалось, что Virgin Hyperloop One начнет строительство линий высокоскоростной транспортной системы Hyperloop в 2019 году, а первые испытания должны начаться в 2021 году.
До сих пор неизвестно, где именно будет проходить первый маршрут. Есть сведения о возможном строительство веток в ОАЭ, Азии, США и в Европе.
В ближайшее время специалисты Virgin Hyperloop One проведут экспертную оценку отобранных маршрутов и вынесут окончательное решение относительно целесообразности их строительства. Когда появится это решение, пока неясно.
Напомним, Virgin Group, принадлежащая Ричарду Брэнсону, инвестировала средства в компанию Hyperloop One, в результате чего компанию переименовали в Virgin Hyperloop One, а Ричард Брэнсон присоединится к ее совету директоров.
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