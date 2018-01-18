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Apple и Colgate выпустили "умную" щетку (видео)

Apple и Colgate выпустили "умную" щетку (видео)

Colgate и Apple выпустили “умную” зубную щетку по цене 99,95 доллара.

Об этом сообщает The Verge.

Щетка дает обратную связь в режиме реального времени. Для этого на нее необходимо установить iOS-приложение Colgate Connect и синхронизировать устройство с телефоном.

Android-версия для “умной” щетки не предусмотрена.

Зубная щетка устанавливает “карту рта” и контролирует процесс чистки зубов. Приложение также составляет рекомендации по уходу за полостью рта.

В Colgate утверждают, что щетка способна работать от одного заряда десять дней. Купить ее можно только в магазинах и на сайте Apple.

По материалам Економічна Правда
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