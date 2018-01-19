Какие товары и услуги более всего и менее всего подорожали в 2017 году (инфографика)

Индексы потребительских цен на товары и услуги, которые подсчитала Государственная служба статистики, показали, что лидерами роста цен с начала 2017 года стали алкоголь и сигареты, которые подорожали на 20,7%. Также в тройку лидеров подорожания вошли продукты и рестораны, а также отели, стоимость которых в среднем по стране поднялась на 17,7% и 17,3% соответственно.

Расходы на ЖКХ заняли место в середине списка и добавили по 2017 год 10,6%. Наименьшими темпами росли цены на одежду, обувь и товары для дома, включительно с электроникой. Одежда и обувь за прошедший год подорожали лишь на 0,9%, товары для дома – на 3,1%, а отдых – на 4,5%.

Общая инфляция в 2017 году составила 13,7%, что на 70% превысило прогноз правительства. В этом же году стоимость алкоголя будет расти значительно спокойнее, по сравнению с прошлым, ведь акцизы в этом году выросли лишь на коньяк и бренди. Цены на спиртные напитки все же будут расти, но только из-за роста себестоимости производства. Поэтому на общий уровень инфляции в 2018 году эта продукция существенно не повлияет.

Большинство продуктов продемонстрировало за последние два года головокружительный скачок, приближаясь к своим предельным показателям. Дальнейший рост цен на внутреннем рынке приведет к увеличению импорта. Таким образом, цены на продукты питания, по нашим прогнозам, вырастут за год на 12-14% в среднем. Лидеры ценовой гонки покажут до 20-25% роста по сравнению с 35-50% прошлого года. Однако в этом году продукты будут драйвером инфляции.

Значительное влияние на нынешний уровень инфляции могут оказать цены на топливо, ведь наблюдаются рост мировой цены на нефть и девальвация гривны. По результатам первых двух месяцев Украина получит минимум 2% роста инфляции в лучшем случае. В худшем – она может достичь 3%.