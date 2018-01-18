В этом году Facebook существенно упростит свой мессенджер

Руководитель Facebook Messenger Дэвид Маркус (David Marcus) рассказал о проблемах сервиса и том, как компания собирается их решать. «Приложение стало слишком загромождено, — написал он. — Поэтому в этом году мы собираемся значительно упростить и упорядочить мессенджер».
Одна из областей Facebook Messenger, на которых компания хочет сосредоточиться — аудио- и видеозвонки. Огромное внимание социальный гигант уделяет прямым трансляциям, поэтому в таком решении нет ничего удивительного. Facebook сделает упор на групповые видеочаты, а также усовершенствует процесс отправки фотографий и роликов.
Компания может добавить в сервис персонализированную версию функции «Проверка безопасности». «Никто не хочет упускать особые моменты, но именно общение в реальном времени объединяет нас в кризисных ситуациях… Мы хотим убедиться, что вы можете как отпраздновать помолвку двоюродного брата с другого конца света, так и удостовериться, что после стихийного бедствия с вашим другом всё в порядке», — написал Маркус.
Facebook планирует изменить то, как люди общаются через мессенджер со службой поддержки. В частности, она делает акцент на том, что при возникновении каких-либо вопросов пользователь может написать компании, а не звонить ей — это существенно экономит время, деньги и нервы. Впрочем, как именно компания собирается улучшать этот аспект, пока не ясно.
Что касается рекламы, то она из Facebook Messenger никуда не денется. Тем не менее, компании смогут создавать фильтры для более точного отсеивания аудитории, а также добавлять рекламные лицевые маски.
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