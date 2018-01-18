Цены на горючее в Украине обновили исторические максимумы

18 января 2018 года стоимость бензина и дизтоплива (ДТ) на украинских АЗС снова выросла на 10-50 коп./л.
Об этом сообщили в консалтинговой компании UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов Украины.
Так, на заправках оператора WOG все виды горючего подорожали на 50 коп./л А-92 – 31,45 грн/л, А-95 – 32,45 грн/л, А-95 Премиум – 33,45 грн/л, ДТ – 29,95 грн/л, ДТ Премиум – 31,95 грн/л.
Кроме того, в сети SOCAR все бензины и ДТ выросли на 15 коп./л. На АЗС под брендом AMIC цены повысились на 20 коп./л. В свою очередь, на АЗС БРСМ-Нафта, стоимость выросла на 20-30 коп./л.
В Харьковском регионе на АЗС Marshal бензины и ДТ подорожали на 60 коп./л. Кроме того, подорожание произошло на станциях таких операторов как, KLO, Avantage 7, BVS, Энерджи Транс, Катрал Юг.
Таким образом, средние цены на бензины и ДТ на украинских АЗС достигли следующих значений: А-92 – 28,52 грн/л, А-95 – 29,31 грн/л, А-95 Премиум – 30,50 грн/л, ДТ – 27,15 грн/л, ДТ Премиум – 29,50 грн/л.
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