Цены на горючее в Украине обновили исторические максимумы

18 января 2018 года стоимость бензина и дизтоплива (ДТ) на украинских АЗС снова выросла на 10-50 коп./л.

Об этом сообщили в консалтинговой компании UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов Украины.

Так, на заправках оператора WOG все виды горючего подорожали на 50 коп./л А-92 – 31,45 грн/л, А-95 – 32,45 грн/л, А-95 Премиум – 33,45 грн/л, ДТ – 29,95 грн/л, ДТ Премиум – 31,95 грн/л.

Кроме того, в сети SOCAR все бензины и ДТ выросли на 15 коп./л. На АЗС под брендом AMIC цены повысились на 20 коп./л. В свою очередь, на АЗС БРСМ-Нафта, стоимость выросла на 20-30 коп./л.

В Харьковском регионе на АЗС Marshal бензины и ДТ подорожали на 60 коп./л. Кроме того, подорожание произошло на станциях таких операторов как, KLO, Avantage 7, BVS, Энерджи Транс, Катрал Юг.

Таким образом, средние цены на бензины и ДТ на украинских АЗС достигли следующих значений: А-92 – 28,52 грн/л, А-95 – 29,31 грн/л, А-95 Премиум – 30,50 грн/л, ДТ – 27,15 грн/л, ДТ Премиум – 29,50 грн/л.