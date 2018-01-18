Британская палата общин приняла закон о Brexit

Палата общин парламента Великобритании в окончательном чтении приняла законопроект о выходе страны из состава Евросоюза, сообщает Главком со ссылкой на The Independent.

Законопроект в третьем чтении поддержали 324 члена нижней палаты, против выступили 295. Теперь документ будет направлен в палату лордов.

Законопроект определяет датой выхода Британии из состава ЕС 29 марта 2019 года и устанавливает верховенство британского законодательства над европейским.

Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис отметил, что принятие документа имеет важное значение «для подготовки страны к историческому рубежу».

В декабре 2017 Лондон и Брюссель завершили первую фазу переговоров по выходу Великобритании из европейского блока.

ЕС ищет способы компенсировать ожидаемую в связи с Brexit потерю 12-15 млрд евро в год. Еврокомиссия планирует ввести сборы с иностранных туристов (после Brexit к ним присоединятся и британцы), налоги на пластиковую упаковку и сборы за выбросы парниковых газов.