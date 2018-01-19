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Закон об установке газовых счетчиков вступил в силу

Закон об установке газовых счетчиков вступил в силу

Закон “О внесении изменений в закон Украины “Об обеспечении коммерческого учета природного газа” относительно порядка установки счетчиков потребителям природного газа” обнародован.
Публикация закона размещена в №12 официального издания “Урядовый курьер” от 18 января 2018 года.

Согласно заключительным положениям, этот закон вступал в силу с 19 января 2018 года.

Согласно закону, предельная дата установки индивидуальных счетчиков газа потребителям перенесена с начала 2018 года на 1 января 2021 года. Закон запрещает прекращение поставок газа в дом, если его совладельцы отказались от общего придомового счетчика.

Законом также определено, что установка индивидуальных счетчиков будет происходить за средства местных бюджетов.

Кроме того, потребителям, которые самостоятельно установили прибор учета газа в течение 2018 года, его стоимость будут компенсировать в течение 12 месяцев. Порядок и размеры компенсации расходов на приобретение и установку индивидуальных приборов учета природного газа для потребителей природного газа – физических лиц (населения) должен быть установлен Кабинетом министров в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона.

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Как известно, проект указанного закона находился в Верховной Раде с января 2017 года. Депутаты приняли данный закон 21 декабря 2017 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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