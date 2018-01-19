Закон об установке газовых счетчиков вступил в силу

Закон “О внесении изменений в закон Украины “Об обеспечении коммерческого учета природного газа” относительно порядка установки счетчиков потребителям природного газа” обнародован.
Публикация закона размещена в №12 официального издания “Урядовый курьер” от 18 января 2018 года.
Согласно заключительным положениям, этот закон вступал в силу с 19 января 2018 года.
Согласно закону, предельная дата установки индивидуальных счетчиков газа потребителям перенесена с начала 2018 года на 1 января 2021 года. Закон запрещает прекращение поставок газа в дом, если его совладельцы отказались от общего придомового счетчика.
Законом также определено, что установка индивидуальных счетчиков будет происходить за средства местных бюджетов.
Кроме того, потребителям, которые самостоятельно установили прибор учета газа в течение 2018 года, его стоимость будут компенсировать в течение 12 месяцев. Порядок и размеры компенсации расходов на приобретение и установку индивидуальных приборов учета природного газа для потребителей природного газа – физических лиц (населения) должен быть установлен Кабинетом министров в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона.
Читайте также: В Киеве подорожает холодная вода
Как известно, проект указанного закона находился в Верховной Раде с января 2017 года. Депутаты приняли данный закон 21 декабря 2017 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Промедление с рыночной ценой на газ для населения принесет миллиардные убытки - КоболевВчера, 21:00 - 3508 83
Отсутствие кредитов МВФ - один из факторов падения гривны - ДанилюкВчера, 15:45 - 2216 15
В Украине изменят состав автомобильной аптечки13 ч. назад - 1641 11
Платежки не будут шокировать украинцев – экспертОколо часа назад - 1351 10
На Закарпатье нашли месторождение золота4 ч. назад - 3301 8
Правительство определилось, как будут платить пенсии тем, кто на нее не заработалВчера, 13:00 - 5455 19
Авто на «еврономерах» могут запретить: новый законопроект уже в Раде - адвокатВчера, 14:00 - 4087 3
Гройсман рассказал о судьбе авто с "еврономерами"Вчера, 20:00 - 3758 2
Промедление с рыночной ценой на газ для населения принесет миллиардные убытки - КоболевВчера, 21:00 - 3508 83
На Закарпатье нашли месторождение золота4 ч. назад - 3301 8
Найден белок, продлевающий жизнь человеку - СМИВчера, 15:10 - 1386
Lexus представил суперроскошный внедорожникПозавчера, 15:10 - 2306 1
Мэр Киева представил новые трамваи PESA12.01.2018, 16:10 - 4849 6
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 2903 2
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 7003 10
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Зволікання з ринковою ціною на газ для населення принесе...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Итоги: Прогнозы 19.01.18Підсумки: прогнози
УкрексiмбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)