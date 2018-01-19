Количество интернет-пользователей в Украине сократилось

На заседании Комитета Интернет Ассоциации Украины по вопросам интернет-рекламы оглашены данные установочных исследований интернет-аудитории Украины по итогам 2017 года.

Об этом сообщает “Дело” со ссылкой на InternetUA и ИнАУ.

По сравнению с данными предыдущих исследований, которое проводилось по итогам 1 полугодия 2017 года, проникновение регулярных интернет-пользователей старше 15 лет в Украине сохранилось примерно на том же уровне — 64,04% (в середине 2017 было 64,84%). Но при этом впервые произошло заметное снижение абсолютного числа регулярных пользователей в Украине — с 21,6 млн середины 2017 года до 21,0 млн по итогам декабря прошлого года.

– Такое снижение объясняется уменьшением общего числа постоянных жителей Украины, главным образом за счет миграции за рубеж населения Украины в возрасте 18-45 лет, – отмечают в ИнАУ.

Согласно обнародованным данным, доля регулярных пользователей Интернета (пользуются 1 раз в месяц и чаще) в 2017 составила 64% населения, при этом Интернет дома есть у 63,35% пользователей. С 2004 года процент пользователей всемирной паутины в Украине вырос с 12% до 64%.

45% украинских пользователей Интернета имеют средний уровень дохода, 38% — ниже среднего. У 42% — среднее специальное образование, у 34% — полное высшее.

Активней всего используют сеть жители Украины в возрасте от 30 до 44 лет (36%) и от 15 до 29 лет (35%). Пользователей старше 65 лет — 4%.

В городах с населением больше 100 тысяч человек регулярными пользователями Интернета являются 73%, меньше 100 тысяч — 59%, в селах — 52% жителей.