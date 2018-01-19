Количество интернет-пользователей в Украине сократилось

На заседании Комитета Интернет Ассоциации Украины по вопросам интернет-рекламы оглашены данные установочных исследований интернет-аудитории Украины по итогам 2017 года.
Об этом сообщает “Дело” со ссылкой на InternetUA и ИнАУ.
По сравнению с данными предыдущих исследований, которое проводилось по итогам 1 полугодия 2017 года, проникновение регулярных интернет-пользователей старше 15 лет в Украине сохранилось примерно на том же уровне — 64,04% (в середине 2017 было 64,84%). Но при этом впервые произошло заметное снижение абсолютного числа регулярных пользователей в Украине — с 21,6 млн середины 2017 года до 21,0 млн по итогам декабря прошлого года.
– Такое снижение объясняется уменьшением общего числа постоянных жителей Украины, главным образом за счет миграции за рубеж населения Украины в возрасте 18-45 лет, – отмечают в ИнАУ.
Согласно обнародованным данным, доля регулярных пользователей Интернета (пользуются 1 раз в месяц и чаще) в 2017 составила 64% населения, при этом Интернет дома есть у 63,35% пользователей. С 2004 года процент пользователей всемирной паутины в Украине вырос с 12% до 64%.
45% украинских пользователей Интернета имеют средний уровень дохода, 38% — ниже среднего. У 42% — среднее специальное образование, у 34% — полное высшее.
Активней всего используют сеть жители Украины в возрасте от 30 до 44 лет (36%) и от 15 до 29 лет (35%). Пользователей старше 65 лет — 4%.
В городах с населением больше 100 тысяч человек регулярными пользователями Интернета являются 73%, меньше 100 тысяч — 59%, в селах — 52% жителей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Промедление с рыночной ценой на газ для населения принесет миллиардные убытки - КоболевВчера, 21:00 - 3489 79
Отсутствие кредитов МВФ - один из факторов падения гривны - ДанилюкВчера, 15:45 - 2209 15
В Украине изменят состав автомобильной аптечки13 ч. назад - 1622 11
Платежки не будут шокировать украинцев – экспертОколо часа назад - 1292 9
На Закарпатье нашли месторождение золота4 ч. назад - 3273 8
Правительство определилось, как будут платить пенсии тем, кто на нее не заработалВчера, 13:00 - 5446 19
Авто на «еврономерах» могут запретить: новый законопроект уже в Раде - адвокатВчера, 14:00 - 4084 3
Гройсман рассказал о судьбе авто с "еврономерами"Вчера, 20:00 - 3756 2
Промедление с рыночной ценой на газ для населения принесет миллиардные убытки - КоболевВчера, 21:00 - 3489 79
Можно, но осторожно: водителям разрешили превышать 50 км/часВчера, 17:30 - 3291 3
Найден белок, продлевающий жизнь человеку - СМИВчера, 15:10 - 1379
Lexus представил суперроскошный внедорожникПозавчера, 15:10 - 2303 1
Мэр Киева представил новые трамваи PESA12.01.2018, 16:10 - 4849 6
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 2903 2
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 7000 10
Платіжки не будуть шокувати українців - експертОбговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
УкрексiмбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Идеи: портфельФондовий ринок