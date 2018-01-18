Найден белок, продлевающий жизнь человеку - СМИ

Ученые Йельского университета, США, раскрыли трехмерную структуру белка бета-Klotho, который регулирует чувствительность организма к инсулину. Об этом сообщается в пресс релизе на сайте EurekAlert!.

Исследование показало, что повышенная активность этого белка позволяет продлить жизнь человека.

Семейство Klotho включает трансмембранные белки, то есть белки, которые пронизывают клеточную мембрану и связываются с сигнальными молекулами, называемыми факторами роста фибробластов (FGF).

Факторы роста участвуют в процессах пролиферации и дифференцировки широкого спектра клеток и тканей. Различные типы Klotho соединяются либо с FGF21, либо с FGF23, который выделяется при голодании. Комплекс FGF21-Klotho стимулирует чувствительность к инсулину и способствует усвоению глюкозы.

По словам ученых, повышение активности Klotho позволяет усилить сжигание калорий, не внося изменений в рацион питания. Препараты, стимулирующие работу белка, могут помочь не только в борьбе с ожирением и неинсулинозависимым сахарным диабетом, но и продлить жизнь, поскольку соединение оказывает антивозрастной эффект.