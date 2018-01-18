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Всемирный банк дал рецепт двойного роста для украинской экономики

Всемирный банк дал рецепт двойного роста для украинской экономики

Украина может удвоить темпы экономического роста в ближайшей перспективе на фоне замедления роста в развитых государствах.

Об этом заявила Сату Кахконен, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы. Она убеждена, что залог успеха – проведение реформ.

“Самой важной, по нашему мнению, является земельная реформа. Сельскохозяйственный потенциал Украины – огромен. Но мораторий на продажу сельскохозяйственных земель приводит к тому, что Украина не имеет эффективно работающего рынка земли… Второй реформой должно быть преодоление коррупции. Всемирный банк приветствует представление в парламент проекта закона об антикоррупционном суде… Критически важна также реформа государственных предприятий. Без каких-либо шагов в этих сферах мы не думаем, что 4-процентный рост возможен”.

Аналитики Всемирного банка и украинские эксперты причисляют к факторам, которые могут повлиять на украинскую экономику в ближайшие годы, не только ход реформ, но и геополитическую напряженность в регионе и интенсивность российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.

По материалам Радио Свобода
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