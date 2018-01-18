Рынок недвижимости в Украине: что ждать от тенденций 2018 года

В Национальном банке Украины говорят, что цены на жилье в Украине активно падают и уже почти достигли критически низкого уровня. Журналисты решили разобраться, действительно ли в стране такая дешевая недвижимость и чего ожидать от этого рынка в 2018 г.

Резкого обвала цен на жилье не будет

Согласно последним отчетам НБУ, жилье в Украине продается практически по себестоимости. Причиной всему стало отсутствие спроса. Большие города продолжают застраивать жилыми комплексами и новостройками. Отмечается, что за 9 месяцев прошлого года в Украине ввели в эксплуатацию на 21,4% больше жилья (6,8 млн кв.м общей площадью), нежели за аналогичный период в 2016 г. В общем, за три квартала 2017 г. в эксплуатацию ввели 84,4 тыс. квартир.

НБУ приводит расчеты, согласно которым себестоимость строительства недвижимости составляет чуть больше 12 тыс. грн, а в следующем году она вырастет до 14 340 грн за квадратный метр. Но повышать цены на квартиры абсолютно не резонно из-за отсутствия спроса.

Так, рынок недвижимости начал падать еще во время кризиса в 2008 г. В 2012-м ситуация начала немного стабилизироваться, но уже через два года рынок вновь столкнулся с рекордным падением. Эксперты отмечают, что в 2014 г. цены на квартиры в долларовом эквиваленте падали на 2% ежемесячно. Главными причинами стало резкое обесценивание гривни, падение покупательской способности граждан и нестабильная ситуация на востоке страны.

“Темпы падения цен существенно снизились за последнее время. От 2-3% за месяц в 2014 г. до 0,5% в 2017 г. Соответственно, судя по динамике, 2018 будет годом стабильности. Но, скорее годом стабильности с незначительной тягой к очень плавному снижению цен, чем к плавному росту”, – отметил председатель комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас.

По его словам, предпосылки для повышения цен действительно отсутствуют, как и прогнозировал НБУ. Ведь главным катализатором роста цен может стать увеличение спроса, которое не особо возможно в 2018 г.

“Цены могут вырасти только в том случае, если резко увеличится спрос, потому что предложений сейчас очень много. Грубо говоря, на одного покупателя приходится несколько квартир. Цены начнут расти только в том случае, если каждый из нас дома найдет нефтяную скважину, или если включиться механизм дополнительного финансирования покупки. Ни то, ни другое в 2018 г. нам не грозит. Поэтому повода для роста цен нет”, – пояснил Бразас.

Председатель нацсовета Риелторской палаты Украины Виктор Несин рассказал, что в 2017 г. на разных сегментах недвижимости наблюдалось снижение цен на 10-15%, что, опять же, связано с отсутствием денег у населения. Причем, даже те люди, у которых есть определенные сбережения, не спешат вкладывать их в недвижимость из-за напряженной и нестабильной ситуации в Украине.

“Население на сегодняшний день может приобретать недвижимость только путем продажи какой-то своей одной квартиры и покупки другой, или же по расселению. Если бы была ипотека, у нас бы увеличилось количество покупателей, как минимум среди тех людей, у которых стабильная заработная плата. Их мало, но они все-таки есть”, – говорит Несин.

Эксперт отметил, что в 2018 году сохранится такая же тенденция, как и в прошлом, и цены просядут, приблизительно на 10%, хотя критического обвала не будет.

“Тенденция в 2018 г. на цены на недвижимость будет все-таки к снижению. Говорить о том, что нет спроса – нельзя. У нас колоссальный спрос, в моем понимании, каждый второй украинец у нас нуждается или в улучшении, или в приобретении недвижимости. Но нет финансовой возможности, и в 2018 г. эта возможность точно не появится. Обвала цен тоже не будет. Потому что обвал сразу вызовет спрос. Если случается резкий обвал цен, всегда находится тот, кто купит эту недвижимость даже с целью перепродажи”, – поясняет эксперт.

Также Несин сообщил, что в том случае, если курс доллара не поднимется выше 30 грн, более активным будет первичный рынок, т.к. здесь жилье порядком дешевле, чем на вторичном рынке.

Стоимость аренды жилья будет повышаться

Несмотря на то, что цены на покупку недвижимости в этом году останутся стабильными, стоимость аренды будет продолжать расти, что обусловлено высоким спросом. Традиционно пиковым временем увеличения арендной платы станет август-сентябрь. Именно тогда в Украине наблюдается самый активный сезон, когда случаются практически все движения на рынке.

“Аренда растет. Цены уже давно перешли в гривну и, в принципе, аренда на недорогое жилье в 2016-2017 г. выросла, на дорогое жилье она остается на более стабильном уровне. Думаю, что в 2018 г. незначительный рост таки будет, потому что спрос есть, а количество объектов в аренду не увеличивается, а это дает возможность повышать на нее цены”, – отмечает Бразас.

Цены на аренду растут только в тех городах, где есть на нее большой спрос. В таких как: Киев, Львов, Одесса, Харьков и Днепр. В других же городах аренда дорожать не будет. По оценкам экспертов, за 2017 г. цены на аренду недвижимости у нас поднялись на 15-20%.

“Например, если в начале 2017 г. у нас еще встречались малометражные однокомнатные квартиры по цене 4 тыс. грн в месяц, то к концу года счастье было, если вы найдете за 5 тыс. грн. То же самое продолжается в 2018 г., однокомнатные, бюджетные квартиры подползают уже к 6 тыс. грн”, – подытожил Несин.

Анастасия Ищенко