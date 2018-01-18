Германия защищает «Северный поток – 2» от Еврокомиссии

Германия передала в Еврокомиссию (ЕК) критическое юридическое заключение на проект поправок в Газовую директиву, который касается “Северного потока – 2”. В частности, в заключении говорится, что ЕК якобы не сумела продемонстрировать “никаких объяснений или понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям Энергетического союза”, пишет “Сегодня”.

“Действие европейского законодательства в полной мере распространяется на компании и инфраструктуру, к которой на территории Евросоюза подключаются морские газопроводы. Это лишает смысла инициативу распространить на импортирующие в Европу газ трубопроводы требования о разделении поставщика и транзитера или “допуске третьих сторон”, – отмечается в заключении.

По мнению составителей документа, предложенные Еврокомиссией поправки “неприменимы ни с точки зрения европейского, ни с точки зрения международного права”.

Напомним, поправки в Газовую директиву предусматривают возможность распространения норм европейского энергетического законодательства на входящие из третьих стран в Европу газопроводы. В частности, чиновники могут получить право требовать разделения функций поставщика и транзитера или допуска к трубе третьих сторон. В первую очередь, в случае утверждения в Европарламенте и Совете Европы поправки ударят по строительству газопровода “Северный поток – 2”, который предполагается проложить по дну Балтийского моря из России в Германию.

Как известно, несмотря на критическую позицию ЕС по проекту газопровода в обход Украины, 12 декабря 2017 года горное управление немецкого города Штральзунд разрешило строительство газопровода “Северный поток – 2”. Представитель компании Nord Stream 2, реализующей проект газопровода “Северный поток – 2”, назвал этом первым шагом на пути к получению общего разрешения Германии. В то же время, Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно с Союзом охраны природы Германии обратились к немецким политикам с просьбой помешать проекту строительства российского газопровода.

Справка Finance.ua:

Проект “Северный поток – 2” (Nord Stream 2) предусматривает строительство двух ниток газопроводов от побережья России через Балтийское море в Германию.

Общая пропускная способность запланирована в 55 млрд кубометров в год.

Планируется, что трубопровод заработает в 2019 году.