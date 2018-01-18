Германия защищает «Северный поток – 2» от Еврокомиссии

Германия передала в Еврокомиссию (ЕК) критическое юридическое заключение на проект поправок в Газовую директиву, который касается “Северного потока – 2”. В частности, в заключении говорится, что ЕК якобы не сумела продемонстрировать “никаких объяснений или понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям Энергетического союза”,
“Действие европейского законодательства в полной мере распространяется на компании и инфраструктуру, к которой на территории Евросоюза подключаются морские газопроводы. Это лишает смысла инициативу распространить на импортирующие в Европу газ трубопроводы требования о разделении поставщика и транзитера или “допуске третьих сторон”, – отмечается в заключении.
По мнению составителей документа, предложенные Еврокомиссией поправки “неприменимы ни с точки зрения европейского, ни с точки зрения международного права”.
Напомним, поправки в Газовую директиву предусматривают возможность распространения норм европейского энергетического законодательства на входящие из третьих стран в Европу газопроводы. В частности, чиновники могут получить право требовать разделения функций поставщика и транзитера или допуска к трубе третьих сторон. В первую очередь, в случае утверждения в Европарламенте и Совете Европы поправки ударят по строительству газопровода “Северный поток – 2”, который предполагается проложить по дну Балтийского моря из России в Германию.
Как известно, несмотря на критическую позицию ЕС по проекту газопровода в обход Украины, 12 декабря 2017 года горное управление немецкого города Штральзунд разрешило строительство газопровода “Северный поток – 2”. Представитель компании Nord Stream 2, реализующей проект газопровода “Северный поток – 2”, назвал этом первым шагом на пути к получению общего разрешения Германии. В то же время, Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно с Союзом охраны природы Германии обратились к немецким политикам с просьбой помешать проекту строительства российского газопровода.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нафтогаз будет покупать российский газ. Коболев говорит, что цена - привлекательнаВчера, 12:00 - 4257 40
Украине пророчат третье место в мире по росту зарплатВчера, 13:00 - 2152 10
Реформа рынка газа завершена на 75-80% - КоболевВчера, 21:15 - 259 8
В Киеве подорожает холодная водаВчера, 14:00 - 1771 6
McDonald’s перейдёт на переработанные материалыВчера, 22:00 - 526 4
Курс Bitcoin обвалился ниже психологической отметкиВчера, 11:20 - 11746 15
Нафтогаз будет покупать российский газ. Коболев говорит, что цена - привлекательнаВчера, 12:00 - 4257 40
В Украине будут по-новому заверять сделки купли-продажи2 ч. назад - 2648
В Украине собираются изменить методику определения цены газа для населенияВчера, 11:00 - 2543 24
Нацбанк признал распад еще одной банковской группыВчера, 12:30 - 2438
Lexus представил суперроскошный внедорожникВчера, 15:10 - 1096 1
Мэр Киева представил новые трамваи PESA12.01.2018, 16:10 - 4282 6
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 2657 2
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 6458 10
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 3499
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів
Идеи: портфельФондовий ринок
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
"Укргазвидобування" в 2018 році планує видобути майже 16...Обговорення статей
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості