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Создана система машинного зрения на основе технологии 1960-х годов (видео)

Создана система машинного зрения на основе технологии 1960-х годов (видео)

Израильский стартап Vayyar создал датчик для беспилотных автомобилей, способный «видеть» без камер. Датчик использует военную радиочастотную технологию 1960-х годов и стоит в несколько раз дешевле всех существующих устройств машинного зрения, пишет Vice Motherboard.

Новый автомобильный датчик Vayyar даст робомобилям что-то вроде рентгеновского луча, позволяющего считывать трехмерные изображения на дороге и даже внутри других автомобилей на расстоянии до 10 метров.

В датчике используется ультраширокополосная радиочастотная технология (UWB), которая существует с 1960-х годов. Изначально она применялась в военных радиолокационных системах. Основатель компании Равив Меламед рассказал, что впервые узнал о ней во время службы в израильской армии.

Датчик Vayyar считывает информацию с помощью 24 приемопередатчиков, тогда как большинство других чипов имеют максимум три. Такое количество приемников, которое, по словам Меламеда, планируется увеличить еще в три раза, уже сегодня дает изображения высокого разрешения, что считалось невозможным раньше.

Таким образом, датчик способен «видеть» сквозь машины, предметы и людей, но, в отличие от рентгеновского луча, безопасен для человека.

По словам Меламеда, датчик Vayyar, который стоит «несколько долларов», может заменить некоторые функции дорогостоящего лидара, который сегодня является одной из самых дорогих частей в беспилотных автомобилях (его стоимость доходит до $70 тыс.). В некоторых аспектах Vayyar даже превосходит лидар. Во-первых, радар может лучше «видеть» в неблагоприятных погодных условиях. Во-вторых, за счет способности «заглянуть» внутрь другого автомобиля, датчик может определить положение людей и развернуть правильные подушки безопасности при неизбежности столкновения.

По материалам hightech.fm
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