Как в Киеве устроен рынок "еврономеров"

В Киеве недалеко от ст. метро «Житомирская» появился небольшой нелегальный авторынок, где перегонщики толкают киевлянам авто на «евробляхах». Как выяснили журналисты, купить авто здесь можно в несколько раз дешевле, чем на украинской регистрации, и за считанные часы. Причем как с документами, так и без. Журналисты узнали, что почем на рынке и насколько это законно.

Все оформили ровно

Возле станции метро «Житомирская» украинцы вместе с молдаванами организовали мини-рынок подержанных авто из Европы. Как убедились журналисты, вчера на парковке находилось с десяток «литовцев». Ассортимент разный — от стареньких 20-летних Volkswagen Passat, которые, повидав мир, приехали «умирать» в Киев, до более современных Audi. Ценники под лобовым стеклом — от $1,5 тыс. до $4 тыс.

«Эй, ты машину выбираешь?» — доносится из салона «литовца». — «Касатик, бери «пассатик» — $2,1 тыс., 2003 года выпуска», — говорит мужчина, представившийся Алексеем. Отвечаем, что ищем более новую модель. «Так ты скажи, какую, мы пригоним за тыщу евро. Мы едем туда, делаем фото-, видеообзор — как захочешь», — обещает наш собеседник.

В конце парковки замечаем авто поновее: Audi A6 2006 года за $5,5 тыс. «За 5 тыс. отдам, если настроен серьезно. Машина пригнана из Германии, по Литве не ездила. Я ее брал с автовоза на немецких документах. За €50 мне ее перегнали из Мариямполе в Таурус, там я ее зарегистрировал на Ваню, своего друга, — он именно литовец. У него беру заверенную у нотариуса литовскую доверенность с переводом на русский и приезжаю сюда. То есть у меня по документам все ровно», — уверяет Алексей.

Есть и другая схема, о которой рассказал нам другой продавец. «Оформляем тебя как сотрудника литовской фирмы через Молдову и выписываем генеральную доверенность», — говорит продавец Михаил. Единственное, что объединяет эти схемы, — необходимость один раз в год выехать в страну регистрации. Правда, и здесь торговцы обещают помочь. «У нас есть свои люди на границе. Вы можете либо сами выехать, либо за $200 мы сделаем это за вас», — рассказывает один из продавцов.

Многие в убытках

А вот обменять «литовца» на авто на украинской регистрации торговцы готовы за милую душу. Да еще и обещают щедро доплатить. Можно здесь взять и авто без документов. «Если вам нужно авто под какие-то цели, мы можем вам подобрать вообще без документов, но на номерах. Сейчас есть Toyota Camry 3,5 2008 года, но у нее с документами непорядок. Отдадим без них за $4 тыс.», — отмечает собеседник. Кроме того, сами продавцы советуют обращать внимание на справку о техосмотре, которую выдают в стране регистрации. «Без нее автомобиль могут исключить из базы данных европейских стран, и вернуть его туда будет очень непросто. Иначе будут проблемы со страховкой», — рассказывает Алексей.

При этом продавцы жалуются на слабые продажи и отсутствие былого ажиотажа, хоть и говорят, что свежие машины все еще поступают на рынок, несмотря ни на какие преграды. «Спрос хотя и далеко не такой, как раньше, но машины понемногу продаются. Многие вышли из этого бизнеса, потому что в убытки повлезали. Вот я, например, недавно пригнал «бумер» 320-й, а у него коробка полетела, как только в Украину заехал. Минус $500 сразу», — жалуется продавец с 20-летним стажем Валерий. Мешают бизнесу и местные полицейские.

В пресс-службе полиции Киева сказали, что пока правоохранители вообще не занимаются литовскими автомобилями. Исключением являются случаи их угона или участие в преступлениях. Так что этот рынок — не в их компетенции.

Будут проблемы

Тем временем эксперты говорят, что все «доверенности» и «сотрудники иностранных фирм» — обман и мошенничество, а машины просто ввозятся иностранцами и продаются тут по фиктивным документам. «Если есть легальные схемы по ввозу таких авто, зачем тогда в ВР зарегистрированы 23 проекта закона об их легализации?! Такие автомобили завозятся в Украину нерезидентами страны и не могут находиться здесь больше восьми дней», — говорит «Вестям» директор Всеукраинской ассоциации импортеров и дилеров автомобилей Олег Назаренко. По его словам, все эти полулегальные схемы не дают возможности покупателю оформить право собственности на купленный им автомобиль. Более того, даже в случае принятия закона о легализации вероятность того, что человек или фирма, которая продала вам авто и по документам является его собственником, захочет регистрировать его на нового собственника, крайне мала.

«Ведущие фирмы, которые гоняют авто из Европы, за последние годы продали более чем по 10 тыс. автомобилей. Поэтому, в случае принятия в Украине закона о легализации, таким фирмам проще будет закрыться и исчезнуть, чем перерегистрировать десятки тысяч автомобилей и платить за них налог», — уверен Назаренко. Правда, надеяться на скорую легализацию вряд ли стоит. «Этот бизнес сегодня в Украине “крышуется” полицейскими, таможенниками и народными депутатами, для которых принятие такого закона означает конец их доходам. Но рано или поздно мы к этому придем», — резюмировал Назаренко.

Антон Дранник