Engie будет поддерживать "Северный поток-2", несмотря на санкции США

Французская энергетическая корпорация Engie продолжит поддерживать проект “Северный поток-2” невзирая на санкции США. Об этом заявил председатель совета директоров группы компаний Engie Жерар Местралле на форуме в Москве, сообщает ТАСС.

“Мы являемся партнерами по “Северному потоку-2”, мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать его при любых условиях”, – сказал он.

Местралле также отметил, что несмотря на принятие Конгрессом США закона, вводящего новые санкции против проекта, компания “Газпром” заключила соглашение с партнерами по проекту гораздо раньше. “Я считаю, что нет поводов для беспокойства”, – подчеркнул он.

Напомним, что в США в августе 2017 г. принят закон, который ужесточает санкции в отношении России. Согласно ему, президент США может налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн за год или $1 млн единовременно.

Справка Finance.ua:

Проект “Северный поток – 2” (Nord Stream 2) предусматривает строительство двух ниток газопроводов от побережья России через Балтийское море в Германию.

Общая пропускная способность запланирована в 55 млрд кубометров в год.

Планируется, что трубопровод заработает в 2019 году.