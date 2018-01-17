Engie будет поддерживать "Северный поток-2", несмотря на санкции США

Французская энергетическая корпорация Engie продолжит поддерживать проект “Северный поток-2” невзирая на санкции США. Об этом заявил председатель совета директоров группы компаний Engie Жерар Местралле на форуме в Москве, сообщает ТАСС.
“Мы являемся партнерами по “Северному потоку-2”, мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать его при любых условиях”, – сказал он.
Местралле также отметил, что несмотря на принятие Конгрессом США закона, вводящего новые санкции против проекта, компания “Газпром” заключила соглашение с партнерами по проекту гораздо раньше. “Я считаю, что нет поводов для беспокойства”, – подчеркнул он.
Напомним, что в США в августе 2017 г. принят закон, который ужесточает санкции в отношении России. Согласно ему, президент США может налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн за год или $1 млн единовременно.
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