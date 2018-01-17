Нацбанк признал распад еще одной банковской группы

Национальный банк Украины (НБУ) признал недействительной банковскую группу Промышленно-финансового банка (ПФБ).

Об этом сообщили в НБУ.

Отмечается, что в группу входил сам банк и Страховая компания Оникс.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 Национальный банк признал недействительной банковскую группу Сбербанка.

Напомним, в августе 2017 Промфинбанк сообщил, что намерен прекратить банковскую деятельность. Затем банк заявил о запланированной реорганизации с ПАО в ЧАО.