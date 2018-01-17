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В ЕС приняли стратегическую программу по переработке пластика

В ЕС приняли стратегическую программу по переработке пластика

Население стран-членов ЕС и европейские предприниматели должны производить меньше неорганических отходов и перерабатывать значительно больше пластика.

Об этом говорится в стратегической программе, которая была представлена Евросоюзом.

Отмечается, что к 2030 году “весь упаковочный материал на рынке ЕС должен будет подлежать вторичной переработке”. План базируется на экономическом стимулировании переработки пластиковых отходов и сокращении потребления одноразовой упаковки.

“Просто сказать “Давайте запретим пластик” ничего не даст”, – заявил первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Как сообщает DW, для реализации стратегии, в частности, планируется создание во всех европейских портах пунктов сбора пластиковых отходов, извлекаемых из моря. Кроме этого, прорабатываются экономические стимулы для перерабатывающей промышленности и единые маркировки для биоразлагаемых заменителей пластика. Использование продуктов микропластики в косметике предлагается ограничить.

По материалам Deutsche Welle
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