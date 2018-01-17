Курс Bitcoin обвалился ниже психологической отметки

Сегодня, 17 января, курс самой популярной криптовалюты Bitcoin упал до 10 491 доллара. После рекордного за последнее время падения курс криптовалюты немного повысился и к 11:00 по киевскому времени составил 10 839 долларов за коин, свидетельствуют данные Coindesk.

В то же время суточное падение биткоина остается существенным – “минус” 4,48% – курс остался ниже психологической отметки в 11 тысяч долларов.

Накануне, 16 января, капитализация Bitcoin обвалилась на 159 млрд долларов и дошла до 539 млрд долларов.

Как сообщает “Сегодня”, падение курса биткоина произошло на фоне новостей о намерениях китайского правительства ужесточить контроль над торговлей криптовалютами. Ранее в Китае уже были закрыты все крупные криптовалютные биржи, находящиеся в юрисдикции страны, однако, по мнению властей, этого недостаточно, и они планируют заблокировать доступ к местным и офшорным платформам, которые позволяют вести централизованную торговлю, пишет Cryptocurrency.

Меры также будут приняты в отношении физических лиц и компаний, которые предоставляют услуги маркетмейкинга, расчета и клиринга для централизованной торговли. При этом небольшие одноранговые транзакции запрещать не планируется.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что Китай намерен запретить майнинг биткоинов в стране из-за серьезных опасений по поводу избыточного потребления электроэнергии, а также ввиду финансовых рисков.