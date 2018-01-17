Курс Bitcoin обвалился ниже психологической отметки

Сегодня, 17 января, курс самой популярной криптовалюты Bitcoin упал до 10 491 доллара. После рекордного за последнее время падения курс криптовалюты немного повысился и к 11:00 по киевскому времени составил 10 839 долларов за коин, свидетельствуют данные Coindesk.
В то же время суточное падение биткоина остается существенным – “минус” 4,48% – курс остался ниже психологической отметки в 11 тысяч долларов.
Накануне, 16 января, капитализация Bitcoin обвалилась на 159 млрд долларов и дошла до 539 млрд долларов.
Как
Меры также будут приняты в отношении физических лиц и компаний, которые предоставляют услуги маркетмейкинга, расчета и клиринга для централизованной торговли. При этом небольшие одноранговые транзакции запрещать не планируется.
Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что Китай намерен запретить майнинг биткоинов в стране из-за серьезных опасений по поводу избыточного потребления электроэнергии, а также ввиду финансовых рисков.
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