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Курс Bitcoin обвалился ниже психологической отметки

Курс Bitcoin обвалился ниже психологической отметки

Сегодня, 17 января, курс самой популярной криптовалюты Bitcoin упал до 10 491 доллара. После рекордного за последнее время падения курс криптовалюты немного повысился и к 11:00 по киевскому времени составил 10 839 долларов за коин, свидетельствуют данные Coindesk.

В то же время суточное падение биткоина остается существенным – “минус” 4,48% – курс остался ниже психологической отметки в 11 тысяч долларов.

Накануне, 16 января, капитализация Bitcoin обвалилась на 159 млрд долларов и дошла до 539 млрд долларов.

Как сообщает “Сегодня”, падение курса биткоина произошло на фоне новостей о намерениях китайского правительства ужесточить контроль над торговлей криптовалютами. Ранее в Китае уже были закрыты все крупные криптовалютные биржи, находящиеся в юрисдикции страны, однако, по мнению властей, этого недостаточно, и они планируют заблокировать доступ к местным и офшорным платформам, которые позволяют вести централизованную торговлю, пишет Cryptocurrency.

Меры также будут приняты в отношении физических лиц и компаний, которые предоставляют услуги маркетмейкинга, расчета и клиринга для централизованной торговли. При этом небольшие одноранговые транзакции запрещать не планируется.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что Китай намерен запретить майнинг биткоинов в стране из-за серьезных опасений по поводу избыточного потребления электроэнергии, а также ввиду финансовых рисков.

По материалам Сегодня
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