Подсчитано, на сколько в 2017 году подорожал хлеб

За год хлеб в Украине в среднем подорожал на 14,6%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В частности, хлеб ржаной за год подорожал на 0,98 грн/кг, или 9,5%. В январе 2017 года его цена составляла 10,3 грн/кг, а в декабре 2017 года – уже 11,28 грн/кг.

Хлеб пшеничный подорожал на 1,65 грн/кг, или на 16,8%. В январе прошлого года он стоил 9,8 грн/кг, а на конец года его цена достигла 11,45 грн/кг.

Больше всего на 17,5% подорожал хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. В январе 2017 года он в среднем стоил 8,97 грн/кг, а в декабре – уже 10,54 грн/кг (+1,57 грн/кг).

Справка Finance.ua: