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McDonald’s перейдёт на переработанные материалы

McDonald’s перейдёт на переработанные материалы

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в 2025 году полностью перейдет на упаковки из вторсырья. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

“100 процентов упаковки будет производиться из переработанных материалов в целях защиты окружающей среды и уменьшения отходов. Наши клиенты назвали упаковочный мусор главной проблемой, на которую нам надо обратить внимание. Покупатели хотят использовать упаковку, которой можно придать удобную для переработки форму”, – говорится в заявлении.

В настоящее время лишь половина упаковки для McDonald’s производится из вторсырья.

По материалам Корреспондент.net
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