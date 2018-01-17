Nestlе продает Ferrero свой кондитерский бизнес в США

Швейцарский концерн Nestle продает свой кондитерский бизнес в США итальянскому производителю шоколада и кондитерских изделий Ferrero за 2,8 миллиарда швейцарских франков (2,9 миллиарда долларов), говорится в релизе компании.

Ожидается, что сделка будет закрыта в конце первого квартала 2018 года.

“Заключив сделку с Ferrero, мы очень удачно приютили наш кондитерский бизнес в США, в этом “новом доме” он будет процветать”, – приводятся в сообщении слова главы Nestlе Марка Шнайдера.

Кондитерский бизнес Nestlе в США составляет около 3% от продаж компании Nestlе Group и включает производство изделий под брендами Butterfinger, Crunch, BabyRuth, 100Grand, Raisinets, Chunky, OhHenry! и SnoCaps.

В релизе отмечается, что продажа кондитерского бизнеса позволит Nestlе сконцентрироваться на остальных направлениях работы концерна, таких как товары для домашних животных, бутилированная вода, кофе, замороженные продукты и детское питание.

При этом компания по-прежнему планирует расширять свой международный кондитерский бизнес, в частности, ее глобальный бренд – шоколадные батончики KitKat, сообщила Nestlе.

Справка Finance.ua:

Швейцарская Nestle, основана в 1866 году.