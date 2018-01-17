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Разработчики Apple заработали за год 26,5 миллиарда долларов

Разработчики Apple заработали за год 26,5 миллиарда долларов

В 2017 году разработчики IOS заработали 26,5 миллиарда долларов, что на 6,5 миллиарда больше, чем в 2016.

Об этом Apple сообщила в своем последнем обновлении на App Store.

Отмечается, что темп роста составляет около 33%.

С момента появления App Store в 2008 году компания выплатила разработчикам 86 миллиардов долларов.

По наблюдениям издания Asymco, Apple заплатила своим разработчикам больше, чем доход корпорации Макдональдс в 2016 году.

По прогнозам издания, в этом году пользователи будут тратить в день в App Store около 100 миллионов долларов на программы.

Отмечается, что расходы пользователей в App Store растут примерно на 50 млрд в год, начиная с середины 2011 года.

По материалам Економічна Правда
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