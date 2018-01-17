Citibank: Биткоин - пузырь. Когда он лопнет, Украина пострадает больше других

Исследователи из международного банка Citibank опубликовали отчет, в котором выразили свои опасения о влиянии биткоина на мировую экономику. По их мнению, это «пузырь», который может в любой момент лопнуть и нанести существенный вред мировой экономике. Особенно при этом пострадают развивающиеся страны, и Украина — в пятерке самых уязвимых.

Среди проблем биткоина, внушающих больше всего опасений, аналитики называют: волатильность, которая мешает биткоину стать средством накопления или осуществления транзакций; слишком большое потребление энергии для добычи; проблемы с кибербезопасностью и возможности взлома блокчейна квантовыми компьютерами; вывод экономики в тень; «слабый дизайн», который превращает биткоин в «пузырь».

Составители исследования предполагают, что в скором времени другие криптовалюты возьмут верх над биткоином на криптовалютном рынке и станут более надежной альтернативой.

Специалисты не берутся прогнозировать, когда лопнет биткоин-пузырь. Однако они считают, что поспособствовать этому могут правительства стран. «Мы видим некоторые классические признаки пузыря, который достаточно продвинут. Одним из потенциальных триггеров могут стать правительственные запреты биткоина по причинам, описанным выше.

Если пузырь лопнет, ценность биткоина обрушится до нуля, тем самым уничтожив криптобогатства, накопленные в конкретной стране. Если оценить долю биткоин-рынка в процентах к ВВП и предположить, что цена данной криптовалюты мгновенно обнулится, можно оценить вред для конкретной страны. Больше всего пострадает Россия, биткоин-доля которой составляет 5% к ВВП. На втором месте Новая Зеландия, на третьем Нигерия, а Украина — на 4-м с 2,5% к ВВП. Для сравнения, в США этот показатель составляет 0,17%.