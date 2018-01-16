"Газпром" увеличит траты на строительство газопроводов в обход Украины

Российский “Газпром” в 2018 году намерен направить на строительство газопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток” больше, чем в 2017 году.

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на материалы холдинга.

Отмечается, что затраты “Газпрома” на строительство “Северного потока-2” в 2017 году составляли 102,4 млрд рублей.

Согласно обнародованным материалам компании, она намерена увеличить в текущем году инвестиции в Nord Stream 2 на 12% – до 114,5 млрд рублей.

В то же время расходы “Газпрома” на строительство трубопровода “Турецкий поток” в 2018 году вырастут почти вдвое – до 182,4 млрд рублей с 92,8 млрд рублей в 2017 году.

Справка Finance.ua:

Проект “Северный поток – 2” (Nord Stream 2) предусматривает строительство двух ниток газопроводов от побережья России через Балтийское море в Германию.

Общая пропускная способность запланирована в 55 млрд кубометров в год.

Планируется, что трубопровод заработает в 2019 году.