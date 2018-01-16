Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 363 0

"Газпром" увеличит траты на строительство газопроводов в обход Украины

"Газпром" увеличит траты на строительство газопроводов в обход Украины

Российский “Газпром” в 2018 году намерен направить на строительство газопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток” больше, чем в 2017 году.

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на материалы холдинга.

Отмечается, что затраты “Газпрома” на строительство “Северного потока-2” в 2017 году составляли 102,4 млрд рублей.

Согласно обнародованным материалам компании, она намерена увеличить в текущем году инвестиции в Nord Stream 2 на 12% – до 114,5 млрд рублей.

В то же время расходы “Газпрома” на строительство трубопровода “Турецкий поток” в 2018 году вырастут почти вдвое – до 182,4 млрд рублей с 92,8 млрд рублей в 2017 году.

Справка Finance.ua:

  • Проект “Северный поток – 2” (Nord Stream 2) предусматривает строительство двух ниток газопроводов от побережья России через Балтийское море в Германию.
  • Общая пропускная способность запланирована в 55 млрд кубометров в год.
  • Планируется, что трубопровод заработает в 2019 году.
  • Ранее республиканское большинство палаты представителей конгресса США притормозило голосование по санкциям против России, одобренным Сенатом. Отдельным пунктом в документе прописано намерение США “противодействовать строительству газопровода “Северный поток – 2”.
По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018