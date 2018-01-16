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Капитализация криптовалют упала на $160 млрд

Капитализация криптовалют упала на $160 млрд

Рыночная капитализация криптовалют в полночь 16 января составляла $698 млрд, а уже к полудню упала до $539 млрд – на $159 млрд или на 22,8%.

Bitcoin подешевел на 15,61%, Ethereum – на 22,54%, Ripple – на 33,17%, Bitcoin Cash – на 25,62%, Cardano – на 29,65%, Litecoin – на 21,04%, NEO – на 18,72%, NEM – на 33,27%, Stellar – на 31,74%, IOTA – на 21,23%, и так далее.

Это уже не первый обвал стоимости криптовалют. После предыдущего падения капитализации с $650 млрд до $443 млрд последовал резкий взлет стоимости криптовалют выше $700 млрд.

По материалам Финансовый клуб
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