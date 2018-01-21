В погоне за ценами: на что украинцам хватит зарплатной прибавки

16%-ное повышение минимальной зарплаты с 1 января не сильно улучшит покупательскую способность украинцев. Поскольку реальные цены в магазинах растут намного быстрее официального индекса: Госстат утверждает, что инфляция по итогам 2017 г. составила лишь 13,7%.

Эксперты же говорят о повышении цен на 20-25%, а по некоторым категориям товаров даже вполовину. И не верят в новые прогнозы чиновников, которые закладывают инфляцию на уровне 11,2% годовых на 2018 г.

По словам старшего экономиста CASE Ukraine Владимира Дубровского, все более сильное влияние на уровень цен в стране оказывает рост курса доллара. А его властям крайне сложно удерживать без выделения новых кредитных траншей Международным валютным фондом.

Чтобы украинцы смогли спокойно переносить рост цен, работодатели должны были бы повышать им зарплаты на 40-50%. Однако, согласно опросу кадрового портала HeadHunter, лишь 24% работодателей вообще готовы к поднятию окладов, даже самому небольшому. Для большинства же бизнесменов это просто нереально. Потому наши люди все чаще отправляются на заработки за границу, чтобы там заработать своим родным на жизнь в Украине.

А власть просто ходит по кругу.

«Чтобы остановить отток рабочей силы, правительство с каждым годом поднимает уровень минимальных зарплат. Но такие меры увеличивают рост инфляции», — заметил Дубровский.