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Доля банка «Львов» выставлена на продажу

Доля банка «Львов» выставлена на продажу

Площадка OpenMarket заявляет о проведении аукциона, на котором будет выставлена десятипроцентная доля в банке «Львов». На торги выставляются 13,44% уставного капитала компании «Нью Прогресс Холдинг». Эта компания является мажоритарным акционером банка. В свою очередь «Нью Прогресс Холдинг» владеет 99,9% акций финансового учреждения, а продаваемая на аукционе часть капитала принадлежит «Vostok Holding Netherlands B.V.».

Министерство юстиции Украины заявляет, что на сегодняшний день доля «Нью Прогресс Холдинг» в капитале банка сократилась на более чем 90%. Этим была обоснована реализуемая часть капитала этой компании.

Стартовая цена лота составляет более 19 миллионов гривен. Каждое последующее предложение будет увеличивать цену на 1%. Номинальная доля компании соответствует 37 миллионам гривен.

По материалам УБР
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