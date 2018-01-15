Доля банка «Львов» выставлена на продажу

Площадка OpenMarket заявляет о проведении аукциона, на котором будет выставлена десятипроцентная доля в банке «Львов». На торги выставляются 13,44% уставного капитала компании «Нью Прогресс Холдинг». Эта компания является мажоритарным акционером банка. В свою очередь «Нью Прогресс Холдинг» владеет 99,9% акций финансового учреждения, а продаваемая на аукционе часть капитала принадлежит «Vostok Holding Netherlands B.V.».

Министерство юстиции Украины заявляет, что на сегодняшний день доля «Нью Прогресс Холдинг» в капитале банка сократилась на более чем 90%. Этим была обоснована реализуемая часть капитала этой компании.

Стартовая цена лота составляет более 19 миллионов гривен. Каждое последующее предложение будет увеличивать цену на 1%. Номинальная доля компании соответствует 37 миллионам гривен.