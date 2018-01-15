Украина исчерпала квоты на поставки пшеницы и кукурузы в ЕС за 5 дней

В период с 1 по 5 января Украина полностью выбрала квоты, как основные, так и дополнительные, на экспорт пшеницы и кукурузы в страны Евросоюза в 2018 году.

Об этом информирует УкрАгроКонсалт.

Таким образом, квоты на поставки пшеницы и кукурузы исчерпаны на 100% (1035 тыс. тонн и 1125 тыс. тонн соответственно).

Квота на беспошлинный экспорт ячменя была исчерпана по состоянию на 5 января на 2,5% (15,68 тыс. тонн из утвержденных 615 тыс. тонн).

Напомним, решением Евросоюза Украине были выделены дополнительные ежегодные квоты на беспошлинные поставки пшеницы (65 тыс. тонн), ячменя (325 тыс. тонн) и кукурузы (625 тыс. тонн).

Ранее сообщалось, что за первые 10 дней 2018 года Украина полностью исчерпала квоту на беспошлинные поставки меда, виноградного и яблочного соков в Евросоюз.