Электробаржи заменят тысячи фур в Голландии и Бельгии

Проект Port-Liner получил субсидию от Евросоюза: уже в августе по каналу Вильгельмина поплывут первые баржи на электротяге. Один такой корабль сможет заменить сотни большегрузных грузовиков и улучшит экологию намного быстрее, чем постепенный переход на электрогрузовики от Teslа, уверяют авторы амбициозного проекта.

Электробаржи будут курсировать по каналу, связывающему Амстердам, Антверпен и крупнейший европейский порт Роттердам. Задача первой стадии проекта — вывести в канал шесть кораблей. По расчетам Port-Liner, баржи с нулевым выхлопом покроют годовую потребность в 23 тысячах большегрузных автомобилей с двигателями на солярке, сообщает издание Loadstar

Главная технологическая новация проекта состоит в том, что аккумуляторы находятся в съемном боксе. Их заряжают на берегу, устанавливают на баржу — и можно отплывать. Зарядкой займется концерн Eneco — там обещают использовать для этого только ветровые и солнечные энергетические установки.

Одна баржа может перевозить до 280 стандартных портовых контейнеров. В Port-Liner уверяют, что корабль мог бы взять и больше, но приходится учитывать высоту мостов над каналами в Голландии и Бельгии. На компьютерной модели контейнеры установлены в четыре яруса.

Идея использовать электричество в энергетических установках кораблей совсем не нова — на заре XX века электромоторы вполне могли конкурировать с тогдашними хилыми двигателями внутреннего сгорания. Сейчас она возрождается на новом витке технологии.