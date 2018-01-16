Разработаны пальчиковые батарейки с беспроводной зарядкой

Американская компания Ossia получила приз за лучший инновационный продукт для умного дома на выставке потребительской электроники CES. Награду присудили за устройство Forever Battery — пальчиковые батарейки, которые можно заряжать беспроводным способом на расстоянии до 10 м. Пока аккумуляторы предназначены для пультов и домашних датчиков, но скоро компания планирует разработать модель для смартфонов.

Под оболочкой обычной, на первый взгляд, AA батарейки от Ossia скрывается мини-антенна. С ее помощью аккумуляторы сообщаются с передатчиком Cota на расстоянии до 10 м. Как поясняет Gizmodo, передатчик направляет к антенне радиосигнал, который подпитывает батарейки электроэнергией.

По размеру, мощности и форм-фактору аккумуляторы Forever Battery не отличаются от обычных пальчиковых батареек. Их можно вставить в любое совместимое устройство, например, в пульт управления или датчик дыма. Для подзарядки потребуется только передатчик Cota, который разработчики сравнивают с Wi-Fi-роутером — система может стоять в любой части комнаты и передавать сигналы на расстоянии, обходя препятствия.

Ежегодно только в США выбрасывают более 3 млрд батареек. Разработка Ossia избавляет владельцев от необходимости постоянно менять аккумуляторы и упрощает процесс подзарядки. Кроме того, Forever Battery превращают обычные устройства в умные. Оборудованный аккумуляторами гаджет автоматически отображается в приложении Cota и на онлайн-платформе Cota Cloud. Пользователи могут подключать устройства друг к другу, а также отслеживать уровень их заряда.

На прошедшей в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники CES 2018 компания получила награду за лучший инновационный продукт. Ossia становится призером выставки уже третий год. В 2016 году компании присудили награду за систему беспроводной подзарядки Cota, а в 2017 — за передатчик в форме потолочной плитки Cota Tile.

Ранее компания также представила чехол для смартфона со встроенной антенной, который позволяет подзаряжать устройство беспроводным способом. Однако теперь Ossia планирует заключить сотрудничество с производителями смартфонов и выпускать устройства с уже встроенными аккумуляторами на основе технологии Forever Battery.