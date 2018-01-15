Гривна пережила три девальвации — Пинзеник

Корни девальвации гривны, которую мы сейчас наблюдаем, зарождались не в 2014-м году, когда началась война, а значительно раньше. Такое мнение высказал народный депутат Украины, экс-министр экономики (1992-1993) и финансов (2005-2006, 2007-2009) Виктор Пинзеник в интервью 112.ua.

«Когда-то доллар стоил 1,88 грн. К сожалению, мы стали свидетелями трех девальваций национальной валюты: первая была в 1997-1998 годах, вторая – в период с 2008-го по 2009-й, и эта – последняя. Но корни ее зарождались не в 2014 году, а значительно раньше. Курс – это продукт двух сил: сколько валюты и какой на нее спрос. Когда между этими силами нет баланса, возникает, к сожалению, девальвация», – сказал Пинзеник.

По мнению депутата, последняя – резкая и серьезная девальвация, которую мы пережили, произошла бы в любом случае, независимо от событий в Крыму и боевых действий на Донбассе.

«Причины для девальвации закладывались давно: недостаток валюты покрывали урезанием долгов. Это происходило до того момента, пока в долг нам уже никто не давал. И когда проели внутренние резервы Национального банка Украины, гривну прорвало, потому что держать было уже нечем. Это произошло в 2014 году, но на самом деле проблема закладывалась гораздо раньше… Нужно различать причины возникновения проблем и их последствия, потому что очень часто они не совпадают по времени», — резюмировал Пинзеник.