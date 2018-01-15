В Британии разрешили платежи через мессенджеры

Начиная с 13 января 2018 года, девять крупнейших банков Великобритании, обслуживающие основную часть населения, больше не смогут блокировать финансовые операции сторонних компаний. Фактически это означает разрешение платежей через Facebook Messenger, Google Wallet и их аналогов, пишет Quartz.

Новые правила, получившие название Open Banking, вынуждают крупные банки — Allied Irish Bank, Bank of Ireland, Barclays, Danske, HSBC, Lloyds, Nationwide, RBS и Santander — внедрять API-интерфейсы, которые стандартизируют безопасный допуск к данным клиентов с их согласия.

Новые правила дают полную свободу для развития платежных продуктов Facebook и Google, которые уже не первый год хотят войти в банковское дело, фактически не становясь банками. Раньше им нужно было вести переговоры напрямую с каждым из банков, чтобы получить доступ к данным учетной записи пользователя. Стартапам, не имеющим таких ресурсов, приходилось каждый раз запрашивать у пользователей логин и пароль, а затем отправлять их на сайт банка для проведения оплаты. Все это затрудняло «быстрые платежи» через приложения, которые широко используются в США и Китае.

Быстрые платежи позволяют оплатить свою часть счета в кафе, просто отправив сообщение вида «$15» в мессенджере Facebook или по электронной почте, используя Google Wallet. «В следующий раз, когда вам нужно будет отправить другу деньги, то вместо того, чтобы открыть свое скучное банковское приложение, возиться с поиском банковских реквизитов, а затем несколько раз подтверждать оплату, вы просто наберете „+10 фунтов“ в WhatsApp», — говорит финансовый консультант Дэвид Берч.