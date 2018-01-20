Количество морпортов-миллионников выросло до десяти

В Украине шесть морских портов в 2017 году продемонстрировали стабильную динамику роста грузооборота, а количество морских портов с грузооборотом более 1 миллиона тонн выросло до десяти, — следует из оперативных данные «Администрации морских портов Украины» (АМПУ), передает пресс-служба госпредприятия.

Как проинформировали в АМПУ, наибольший рост грузооборота продемонстрировал морской порт «Южный» — на 2,591 млн т за год. Если в 2016 г. было обработано 39,298 млн т, то в 2017 году — уже 41,889 млн т (+ 6,6%). Самый высокий показатель роста имеет оборот тарно-штучных грузов — до 2,108 млн т, что почти на 1 млн т или 88,1% больше, чем в 2016 г.

В то же время самый высокий темп роста показал наименьший по грузообороту морской порт Украины — «Усть-Дунайск». За год порт увеличил перевалку на 113,4% — с 25,4 тыс. т до 54,2 тыс. т. Рост грузооборота почти в два раза был обеспечен прежде всего увеличением перевалки зерна с 13,6 тыс. т в 2016 г. до 33 тыс. т в 2017-м (+142,7%), а также нефтепродуктов с 11,8 тыс. т до 17 2 тыс. т (+45,8%).

На 5% или 1,1 млн т увеличился объем переработки грузов в «Николаевском морском порту», достигнув показателя в 23,533 млн т. В нем наибольший прирост имела переработка химических минеральных удобрений (+109,8%).

Также сообщается, что «Одесский порт» в 2017 г. обработал 24,120 млн т грузов. Несмотря на то, что произошло незначительное снижение этого показателя (на 4,5%) по сравнению с 2016 г., порт остался в тройке крупнейших портов страны. Ключевой в «Одесском порту» в 2017 году была перевалка контейнеров, объем которой вырос на 8,1% и составил 519 тыс. TEU.

Морпорт «Черноморск» нарастил объем переработки грузов на 10,6% — с 15,942 млн т в 2016 году до 17,633 млн т в 2017 году. При этом увеличение показателей перевалки произошло практически по всей номенклатуре грузов.

Специализированный морской порт «Ольвия» в 2017 г. обработал 6,88 млн т грузов, что на 342 тыс. т или 5,2% больше, чем в 2016 году. По основному виду грузов — сухогрузных сыпучих — прирост составил 868 тыс. т или + 15,3% в сравнении с 2016 г.

Сообщается также, что в прошлом году «Ренийский морской порт» переработал 1,125 млн т грузов, что на 15,7% больше, чем в предыдущем году (972,37 тыс. т). Благодаря этому «Ренийский порт» стал десятым по счету украинским морпортом, чьи годовые показатели грузооборота превысили 1 млн т.

Ранее сообщалось, что всего в 2017 г. морскими портами Украины было обработано 133 млн т грузов, что на 0,9% превышает показатели предыдущего периода.