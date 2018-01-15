Искусственный интеллект превзошел человека в чтении текста – Bloomberg

Компания Alibaba разработала модель искусственного интеллекта, который превзошел человека в чтении и понимании текста.

Об этом сообщает Bloomberg.

Тест Стэнфордского университета cостоит из более 100 тысяч вопросов и является одним из самых авторитетных способов оценки искусственного интеллекта.

Результат человека в этом тесте – 82.304, искусственного интеллекта, который создала компания Alibaba, – 82.440, а Microsoft – 82.650.

“Технологию искусственного интеллекта в будущем смогут использовать в сфере обслуживания, при создании учебных пособий, онлайн-взаимодействии с пациентами по медицинским вопросам”, – отметила старший исследователь языка в Alibaba Institute Ло Си.