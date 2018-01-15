Panasonic построит в США «умный город будущего»

Panasonic — один из самых известных производителей потребительской электроники, но в последние годы японская компания активно развивается в сторону высокотехнологичного городского дизайна. Ее крупнейший проект в этой сфере — строительство «умного города» в США, которое должно завершиться к 2026 году. Инициатива является частью более крупной программы Panasonic под названием CityNow.

Как сообщает Business Insider, проект будет реализован недалеко от аэропорта Денвера, штат Колорадо. На участке пустующей земли площадью 162 га уже размещены устройства для раздачи бесплатного Wi-Fi, светодиодные уличные фонари, датчики загрязнения воздуха, солнечные панели и камеры слежения. В случае отключения электроэнергии район сможет автономно существовать в течение 72 часов.

Важную роль в функционировании умного города будет играть беспилотный транспорт: уже весной здесь появится автономный автобус. В дальнейшем на участке шоссе длиной 24 км будет развернута высокотехнологичная система Road X, которая будет обмениваться данными с беспилотными автомобилями, например, подсказывать оптимальный маршрут движения. Эта часть проекта стоимостью $72 млн разрабатывается совместно с Министерством транспорта США.

По мнению менеджера программы Эмили Сильверман, новые технологии улучшат жизнь денверцев. Например, умные фонари позволят сократить «световое загрязнение» и потребление энергии. Население столицы Колорадо ежегодно увеличивается на 15 000 человек, что чревато такими проблемами, как пробки и нехватка доступного жилья. Инновации, опробованные в новом районе, помогут в их решении. В случае успеха проекта аналогичные инициативы могут быть развернуты и в других американских городах.

Это первый опыт программы CityNow в США, но три года назад Panasonic успешно завершила строительство «устойчивого умного города» Фудзивава в 50 км к западу от Токио. Компания подключила 1000 домов к солнечной энергосистеме, которая контролирует потребление электричества в режиме реального времени.