ГФС решила увеличить количество проверок предприятий

Государственная фискальная служба в 2018 году увеличит проверки налогоплательщиков до 5,5 тыс. по сравнению с 2017 годом (5,1 тыс.).
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
“В план-график на 2018 год включены 5,5 тыс. налогоплательщиков – юридических лиц с объемами задекларированных доходов более 1,2 млрд грн”, – говорится в сообщении.
Так, все отобранные предприятия имеют критерии риска от осуществления ими хозяйственной деятельности.
В основном ГФС проверит налогоплательщиков, имеющих уровень уплаты налога на прибыль ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли.
Кроме того, проверку проведут в предприятиях, имевших отношения с контрагентами, находящихся в розыске, а также осуществлявших внешнеэкономические операции на общую сумму почти 8 млрд грн через нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах.
Напомним, что в 2017 году ГФС провела плановые проверки 5,1 тыс. налогоплательщиков, в 2016 году этот показатель составлял 4,8 тыс.
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