Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 779 0

ГФС решила увеличить количество проверок предприятий

ГФС решила увеличить количество проверок предприятий

Государственная фискальная служба в 2018 году увеличит проверки налогоплательщиков до 5,5 тыс. по сравнению с 2017 годом (5,1 тыс.).

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

“В план-график на 2018 год включены 5,5 тыс. налогоплательщиков – юридических лиц с объемами задекларированных доходов более 1,2 млрд грн”, – говорится в сообщении.

Так, все отобранные предприятия имеют критерии риска от осуществления ими хозяйственной деятельности.

В основном ГФС проверит налогоплательщиков, имеющих уровень уплаты налога на прибыль ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли.

Кроме того, проверку проведут в предприятиях, имевших отношения с контрагентами, находящихся в розыске, а также осуществлявших внешнеэкономические операции на общую сумму почти 8 млрд грн через нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах.

Напомним, что в 2017 году ГФС провела плановые проверки 5,1 тыс. налогоплательщиков, в 2016 году этот показатель составлял 4,8 тыс.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018