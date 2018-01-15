Когда закончится "давление" на гривну - прогноз экспертов

По прогнозам аналитиков ГК FOREX CLUB, курс гривны до конца января будет колебаться в диапазоне 28–28,75 грн. за доллар. Спрос на валюту сохранится до середины февраля из-за высокой гривневой ликвидности.

Давление на национальную валюту также оказывает высокий критический импорт и спекуляции вокруг долговой нагрузки.

«Сейчас период низкой активности экспортеров и импортеров, поэтому даже небольшие перепады спроса и предложения на межбанке влияют на рынок. Продолжается вывод прибыли нерезидентами, сохраняются девальвационные ожидания, повышенная гривневая ликвидность и долговая нагрузка. Все эти факторы давят на гривну и приводят к тому, что курс закрепился на отметке выше 28 грн за доллар», – отмечает Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB.

По мнению эксперта, по мере приближения курса к отметке 28,75 грн. за доллар НБУ будет выходить на рынок с продажей валюты.

«Регулятор уже сигнализировал рынку об этом при подходе к 28,5 грн. за доллар. Очевидно, что текущий дисбаланс носит временный характер, и во второй половине февраля спрос снизится», – прогнозирует Андрей Шевчишин.

Золотовалютные резервы НБУ, которые достигли 18,8 млрд. долларов, покроют долговую нагрузку, но их будет недостаточно для удержания ситуации. Поэтому Украине потребуются альтернативные поступления, в том числе со стороны западных партнеров и МВФ в первую очередь, а также размещения еврооблигаций и внутренних валютных займов.

В то же время рост евро на мировых рынках оказывает поддержку гривне, поскольку Европа является главным торговым партнером Украины. Укрепление евро и европейской экономики усилит украинский экспорт. Средний курс продажи наличного евро в Украине до конца января может колебаться в диапазоне 33,5–35 грн за евро.