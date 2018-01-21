Эксперт рассказал, сколько банков открылось в Украине в прошлом году

В 2017 году три банка получили банковскую лицензию, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Лупоносов.
“Однако это небольшие банки. Их открыли для обслуживания определенных финансовых групп. У них по два отделения на всю Украину. Это не классические банки, дающие кредиты, открывающие депозиты”, – говорит Лупоносов.
В то же время не было открыто ни одного банка с иностранными инвестициями.
“Банковская сфера Украины сегодня не приносит такой прибыли, как это было в предыдущие годы. Она убыточна. Учитывая нововведения относительно валютных ограничений или финансового мониторинга, люди не идут в банки. Например, покупают криптовалюту. То есть находят товары, замещающие банковский депозит”, – прокомментировал Алексей Лупоносов.
Эксперт отметил, что количество государственных банков в Украине растет быстрее, чем коммерческих.
“Доля государства в банковском секторе должна быть не более 20-30%. По крайней мере в большинстве демократических стран так принято. За последние 5-6 лет ни одно государственное финучреждение не было продано. Миллиарды народных денег потрачено на то, чтобы поддерживать эти банки в состоянии работоспособности”, – говорит он.
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