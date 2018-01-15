Дно океана проседает под весом воды

Земная кора достаточно гибкая и эластичная – в масштабе планеты, разумеется. Та кора, что находится под Мировым океаном, может двигаться вверх и вниз под давлением воды: так, известно, что дно океана чуть-чуть опускается и поднимается в связи с регулярными приливами и отливами и в связи с мощными ураганами.

Исследователи из Делфтского университета и Университета Тасмании попробовали посчитать, насколько прогнулось дно океана в связи с таянием льдов. Они сравнили, насколько уменьшились ледники за последние два десятилетия, с тем, как менялся объем морей за то же время – и пришли к выводу, что кора под океаном опускается в среднем на 0,1 мм в год. То есть за два десятилетия дно стало ниже на 2 мм.

Однако, как говорится в статье в Geophysical Research Letters, в разных местах дно прогибается по-разному, например, под Северным ледовитым океаном дно опускается намного быстрее – на целых 1 мм в год. Соответственно, когда мы рассчитываем изменения уровня моря в связи с потеплением, нужно учитывать, что дно Мирового океана постепенно тонет.