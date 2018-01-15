WizzAir увеличил перевозки на украинских рейсах почти на 80%

Крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе венгерская Wizz Air в 2017 году перевезла в/из Киева и Львова на своих рейсах более 740 тысяч пассажиров. Как сообщает компания, это на 79% больше показателей 2016 года.

В Wizz Air отметили, что второй самолет был поставлен на базу в Киеве в августе 2017 года, а третий поступит весной 2018 года. Благодаря возобновлению перелетов из Харькова в 2018 году и запуску восьми новых рейсов в течение года, компания предложит пассажирам 29 лоукост-маршрутов из Украины в 10 стран.

“В этом году компания предоставит 1,1 млн мест на своих украинских рейсах, которые уже находятся в продаже. Такой показатель представляет 89%-й рост по сравнению с предыдущим годом”, – отмечается в сообщении.

В целом в 2017 году Wizz Air перевезла более 28 млн пассажиров на своих лоукост-маршрутах, что почти на 24% больше, чем в 2016 году.