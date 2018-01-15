Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 691 0

Фастфуд вызывает долгосрочные нарушения иммунной системы

Фастфуд вызывает долгосрочные нарушения иммунной системы

Исследование немецких ученых из Университета Бонна указывает на то, что иммунная система человека реагирует на фастфуд так же, как на бактериальную инфекцию. И даже переход на здоровое питание не сможет исправить нанесенный ущерб.

Биологи начали с того, что посадили подопытных мышей на «западную» диету, богатую насыщенными жирами, сахаром и солью, но бедной овощами, фруктами и клетчаткой. «Эта нездоровая пища привела к неожиданному росту числа определенных иммунных клеток в крови мышей, особенно гранулоцитов и моноцитов, — говорит Анет Крист, одна из авторов исследования. — Это был признак поражения иммунных клеток-предшественников в костном мозге».

Обнаружив это, ученые смогли установить, что такая диета не только стимулирует острую воспалительную реакцию, но и активирует определенные гены в клетках-предшественниках. Эти клетки отвечают за размножение иммунных клеток в организме и — как недавно было обнаружено — обладают своего рода памятью. После заражения защитные механизмы остаются в состоянии повышенной готовности, поэтому могут быстрее среагировать на новую атаку.

В данном случае врожденный процесс программирования иммунной системы был спровоцирован не вирусом или бактерией, а определенным видом диеты. Пристальное изучение клеток крови животных показало наличие инфламмасомы, белкового комплекса, ответственного за распознавание инфекций и активацию воспалительных процессов.

Такого рода воспалительные реакции обычно свойственны диабету, сердечным заболеваниям и аутоиммунным расстройствам. Ученые не в первый раз говорят о связи нездоровой пищи с нарушениями иммунной системы, но первые доказательства долгосрочных последствий вызывает у них серьезные опасения. Принимая во внимание рост числа диабетиков и людей с избыточным весом в западных странах, все чаще появляются свидетельства того, что фастфуд наносит существенный ущерб здоровью, пишет New Atlas.

По материалам hightech.fm
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018