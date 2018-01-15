Фастфуд вызывает долгосрочные нарушения иммунной системы

Исследование немецких ученых из Университета Бонна указывает на то, что иммунная система человека реагирует на фастфуд так же, как на бактериальную инфекцию. И даже переход на здоровое питание не сможет исправить нанесенный ущерб.
Биологи начали с того, что посадили подопытных мышей на «западную» диету, богатую насыщенными жирами, сахаром и солью, но бедной овощами, фруктами и клетчаткой. «Эта нездоровая пища привела к неожиданному росту числа определенных иммунных клеток в крови мышей, особенно гранулоцитов и моноцитов, — говорит Анет Крист, одна из авторов исследования. — Это был признак поражения иммунных клеток-предшественников в костном мозге».
Обнаружив это, ученые смогли установить, что такая диета не только стимулирует острую воспалительную реакцию, но и активирует определенные гены в клетках-предшественниках. Эти клетки отвечают за размножение иммунных клеток в организме и — как недавно было обнаружено — обладают своего рода памятью. После заражения защитные механизмы остаются в состоянии повышенной готовности, поэтому могут быстрее среагировать на новую атаку.
В данном случае врожденный процесс программирования иммунной системы был спровоцирован не вирусом или бактерией, а определенным видом диеты. Пристальное изучение клеток крови животных показало наличие инфламмасомы, белкового комплекса, ответственного за распознавание инфекций и активацию воспалительных процессов.
Такого рода воспалительные реакции обычно свойственны диабету, сердечным заболеваниям и аутоиммунным расстройствам. Ученые не в первый раз говорят о связи нездоровой пищи с нарушениями иммунной системы, но первые доказательства долгосрочных последствий вызывает у них серьезные опасения. Принимая во внимание рост числа диабетиков и людей с избыточным весом в западных странах, все чаще появляются свидетельства того, что фастфуд наносит существенный ущерб здоровью, пишет New Atlas.
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