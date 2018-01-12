Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 219 0

В Японии заработала криптовалютная биржа для новичков

В Японии заработала криптовалютная биржа для новичков

Японский гигант электронной коммерции и развлечений DMM Group запустил собственную криптовалютную биржу, поддерживающую 7 цифровых валют и 14 торговых пар. Группа готовится к запуску еще одной криптобиржи весной. Новая торговая площадка будет предназначена для неопытных инвесторов.

Чтобы отметить торжественное открытие первой торговой площадки, биржа отдает 1000 иен (~ $9) всем клиентам, которые зарегистрируют новую учетную запись в период кампании с 11 января по 11 марта. Пользователи биржи смогут торговать на своем ПК или использовать приложение Android или iOS. Платформа поддерживает BTC, LTC, ETH, ETC, XEM, BCH и XRP, передает profitgid.

Согласно сообщению DMM, биржа использует торговую платформу, предоставляемую Simplex Inc. под названием Simplex Cryptocurrency. Эта платформа предлагает торговые инструменты для общих инвесторов, систем управления бизнесом и дилинговой системы.

Simplex предоставляет ценные бумаги и системы торговли валютами для крупных банков и финансовых компаний, таких как SBI Holdings, GMO Group, Nomura Securities, Matsui Securities, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Mizuho Bank и Money Partners Group. Недавно компания начала предлагать систему криптовалютной торговли, и DMM Group стала первым клиентом, которому предоставляется новая услуга.

Кроме того, дочерняя компания DMM Group планирует запуск следующей торговой площадки. Next Currency Inc объявила о подаче заявки японским финансовым органам на регистрацию новой биржи под названием Cointap ранее на этой неделе. Открытие платформы запланировано на весну 2018 года.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018