В Японии заработала криптовалютная биржа для новичков

Японский гигант электронной коммерции и развлечений DMM Group запустил собственную криптовалютную биржу, поддерживающую 7 цифровых валют и 14 торговых пар. Группа готовится к запуску еще одной криптобиржи весной. Новая торговая площадка будет предназначена для неопытных инвесторов.

Чтобы отметить торжественное открытие первой торговой площадки, биржа отдает 1000 иен (~ $9) всем клиентам, которые зарегистрируют новую учетную запись в период кампании с 11 января по 11 марта. Пользователи биржи смогут торговать на своем ПК или использовать приложение Android или iOS. Платформа поддерживает BTC, LTC, ETH, ETC, XEM, BCH и XRP, передает profitgid.

Согласно сообщению DMM, биржа использует торговую платформу, предоставляемую Simplex Inc. под названием Simplex Cryptocurrency. Эта платформа предлагает торговые инструменты для общих инвесторов, систем управления бизнесом и дилинговой системы.

Simplex предоставляет ценные бумаги и системы торговли валютами для крупных банков и финансовых компаний, таких как SBI Holdings, GMO Group, Nomura Securities, Matsui Securities, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Mizuho Bank и Money Partners Group. Недавно компания начала предлагать систему криптовалютной торговли, и DMM Group стала первым клиентом, которому предоставляется новая услуга.

Кроме того, дочерняя компания DMM Group планирует запуск следующей торговой площадки. Next Currency Inc объявила о подаче заявки японским финансовым органам на регистрацию новой биржи под названием Cointap ранее на этой неделе. Открытие платформы запланировано на весну 2018 года.