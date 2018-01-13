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Самые популярные автомобили мира по итогам 2017 года

Самые популярные автомобили мира по итогам 2017 года

Аналитики агентства focus2move подвели итоги по автомобильному рынку за прошедший год.

Подсчитав количество проданных авто, они назвали самые популярные автомобили мира 2017. На первом месте рейтинга расположился седан Toyota Corolla, а на втором – пикап Ford F-Series. Это две единственные модели, которые разошлись тиражом свыше 1 млн. Замыкает тройку лидеров европейский бестселлер Volkswagen Golf.

В целом же ТОП-10 самых популярных авто 2017 выглядит так:

В целом стоит отметить, что продажи седанов и хетчбеков снижаются с каждым годом. По мнению экспертов, уже через несколько лет самыми востребованными авто будут кроссоверы.

По материалам autocentre.ua
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