Суперколесо превратит велосипед в электроскутер за 30 секунд (видео)

Изобретатель Макс Липпе приехал из Нью-Йорка в Лас-Вегас на CES на велосипеде через всю Америку, отмахав более 4,5 тысячи км за 10 дней. Благодаря Electron Wheel — переднему колесу с электромотором — он смог каждый день проезжать дистанцию, которая в полтора раза длиннее самых мучительных испытаний для велосипедистов-профессионалов. А Google Assistant помог ему не заблудиться.
Липпе стартовал с Юнион-Сквер в Нью-Йорке 31 декабря, встретив Новый год в пути. Несмотря на помощь колеса с электромотором, вероятно, это одна из самых мучительных рекламных акций в истории Google, которая решила обратить внимание на интеграцию новой версии Electron Wheel со своим голосовым помощником. Каждый день Макс крутил педали около 17 часов, проезжая около 450 км. Для сравнения: дистанция самой протяженной однодневки для велопрофессионалов — Милан — Сан-Ремо — около 300 км, ее проезжают за 7 часов. За поездкой Макса можно было следить в реальном времени на специальном сайте и в Instagram.
Уникальное путешествие стало возможным при помощи Electron Wheel — колеса с электромотором, которое заменяет обычное переднее. Электронный датчик на звездочке передаст информацию о скорости вращения — и мы готовы к поездке. Замена занимает 30 секунд и не требует специальных навыков.
Внутри колеса — электромотор мощностью 400 ватт, который способен развивать скорость до 35 км/ч. На одном заряде можно проехать около 80 км, так что Макса в его поездке сопровождал фургончик Google с шестью запасными Electron Wheel, сообщает Digital Trends.
Фишка нынешней версии — интеграция с Google Assistant. Благодаря этому велосипедист может отрегулировать мощность электромотора под себя, узнать, надолго ли хватит аккумулятора или получить справку о маршруте. Представитель Electron Джеймс Паркер говорит, что стало безопаснее и удобнее: «Всеми возможностями приложения можно воспользоваться, не отвлекаясь на экран на руле. Телефон может быть у вас в кармане или в рюкзаке — просто спросите: «Гугл, что там с батарейкой?».
Второе поколение Electron Wheel доступно для предзаказа по цене $799 за 26-дюймовую версию, совместимую с большинством кроссовых велосипедов. Поставки начнутся в феврале, чуть позже будет добавлена интеграция с Google Assistant.
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