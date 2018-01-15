Протяженность линий метро в Китае достигла четверти длины ж/д сети "Укрзализныци"

Общая протяженность сетей метрополитена в Китае достигла 5022 километров. В 2017 году в стране ввели в эксплуатацию 33 линии суммарной длиной 869 километров (+62,5% по сравнению с годом ранее).

Для сравнения: эксплуатационная длина ж/д сетей “Укрзализныци” (без учета Крыма и зоны АТО) равняется 20,9 тыс. километров.

Согласно отчету Ассоциации метрополитенов Китая, в прошлом году первые линии метро появились в четырех городах страны – Шицзячжуане (админцентр провинции Хэбэй, население 4,3 млн человек, с ближайшими пригородами – 10,7 млн человек), Чжухай (портовый город рядом с Макао, 1,6 млн человек), Гуйян (админцентр провинции Гуйчжоу, 3,5 млн человек) и Сямынь (портовый город в Тайваньском проливе, 1,8 млн человек).

В Гуйяне первую ветку метро с 10 станциями запустили в эксплуатацию 28 декабря 2017 года. По ней курсируют 34 шестивагонных поезда. В Сямыне первая линия с 24 станциями имеет длину 30,3 километров.

Кроме того, увеличились сети метро еще в нескольких мегаполисах страны. Например, в Пекине открыли первую автоматизированную линию Yanfang длиной 14,4 километров. А в Шанхае начала работать линия 17 с подземным участком длиной 16,1 километров, участком на эстакаде длиной 18,3 километров и коротким наземным участком.