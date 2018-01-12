Стал известен регион Украины с самым высоким уровнем инфляции

В декабре 2017 года цены потребительского рынка Донецкой области (без учета части зоны проведения антитеррористической операции) по сравнению с декабрем предыдущего года повысились на 15,9%. Этот показатель оказался самым высоким среди всех регионов.

В среднем по Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции) уровень инфляции составил в 2017 году 13,7%. Для сравнения: в 2016 году потребительские цены выросли в Донецкой области на 11,6% (по Украине – на 12,4%).

Ускорение инфляции в 2017 году произошло, прежде всего, за счет роста цен на продовольственные товары. Если в течение 2016 года средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Донецкой области повысились лишь на 0,2% (по Украине – на 3,3%), то в декабре 2017 года они были выше, чем в декабре предыдущего года, на 17,5% (по Украине – на 17,7%).

Такой рост цен в значительной мере вызван ожидаемым оживлением потребительского спроса (за счет повышения с начала 2017 года вдвое минимальной зарплаты и увеличения с октября пенсионных выплат). В то же время адекватного изменения предложения товаров не произошло, так как при незначительном росте производства в аграрной сфере и пищевой промышленности (или даже его снижении) увеличились объемы экспорта, в частности, мясных и молочных продуктов.

Эти факторы существенно повлияли на потребительские цены и в Донецкой области, где к тому же собственных ресурсов мясного и молочного сырья для удовлетворения потребностей всегда было недостаточно (к примеру, в 2016 году производство мяса и мясопродуктов составило лишь 37,3% от общего их потребления в регионе, молока и молочных продуктов – 26,8%, а недостающие объемы компенсировались ввозом из других регионов и импортом).