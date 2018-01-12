Стало известно, сколько украинцы вложили в экономики других государств (инфографика)

Пресс-служба Национального банка Украины предоставила информацию по объему прямых иностранных инвестиций, которые были вложены резидентами в экономики других государств (по состоянию на 01.10.2017 года) в разрезе стран и видов экономической деятельности.

Издание направило запрос о том, какой объем составляют украинские инвестиции в разных странах, а также, сколько средств вложено резидентами Украины в экономику других государств.

В НБУ рассказали, сколько совместных предприятий (СП) с участием украинских резидентов зарегистрировано на территориях других стран, в какие отрасли вкладывают инвестиции наши соотечественники и сколько СП зарегистрировано в Украине и в разрезе резидентов других стран

В НБУ отметили, что по информации Государственной службы статистики Украины (ДССУ), в Украине 01.10.2017 насчитывается 17,5 тыс. предприятий, которые получили получивших прямые инвестиции от нерезидентов, а также 178 предприятий-резидентов, совершивших инвестиции за границу (формирование данных о распределении количества предприятий по странам ДССУ не осуществляет).

Больше всего вкладывалось в профессиональную, научную и техническую деятельность. По состоянию на 1 января 2017 года сумма составила 5966,4 млн. долл, к 1 октября 2017 года сумма выросла до 5977,9 млн. долл.

Также достаточно средств, а именно 118,2 млн. долл было вложено в промышленность, по состоянию на 1 октября 2017 года эта сумма составила 131,1.

Из других отраслей, куда вкладывали резиденты средства, лидирует сельское, лесное и рыбное хозяйство, торговля транспортными средствами.