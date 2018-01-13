Siemens бросает вызов Tesla на рынке хранения энергии

Созданный при участии немецкого концерна стартап Fluence будет работать в 160 странах, а свой крупнейший проект начнет строить в Калифорнии. Ожидается, что он побьет австралийский рекорд Tesla, пишет Electrek.

Американская энергетическая компания AES и немецкий промышленный гигант Siemens объединили усилия, чтобы создать стартап Fluence Energy. Он составит конкуренцию Tesla на быстрорастущем и перспективном рынке систем хранения энергии. Fluence станет поставщиком для самого крупного в мире литий-ионного хранилища энергии. Компания получила все разрешения и лицензии, необходимые для запуска масштабного проекта.

«Мы верим, что системы хранения энергии помогут существенно снизить затраты на использование возобновляемых источников, будут способствовать развитию технологий и созданию „чистого“ будущего для нашей планеты. Вместе с Siemens и AES мы сможем повлиять на весь энергетический сектор, привнеся новые возможности, обеспечив глобальный охват и задействовав опыт, который позволит нашим клиентам почувствовать все преимущества хранения энергии», — заявил глава Fluence Стивен Кафлин.

Fluence будет использовать проверенные, промышленные технологические платформы, оптимизированные для различных потребностей клиентов, включая распределение электроэнергии, интеграцию с возобновляемыми источниками и другими энергоресурсами. Компания будет предоставлять полный спектр услуг и гарантий, начиная с коммерческой аналитики на ранних стадиях и заканчивая обслуживанием и эксплуатацией объектов. Fluence будет поставлять платформы Advancion и Siestorage для хранения энергии, а услуги стартапа будут доступны в 160 странах.

Проект 100 МВт/400 МВт*ч расположится в Лонг-Бич, Калифорния. Он станет крупнейшим в мире, побив южноавстралийский рекорд Tesla 100 МВт/129 МВт*ч. По мнению экспертов Electrek, конкуренция крупных игроков всегда подстегивает развитие индустрии.