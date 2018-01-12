Облачный сервис Dropbox подал документы для выхода на биржу — Bloomberg

Сервис облачного хранения файлов Dropbox конфиденциально подал документы для выхода на биржу в США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники близкие к ситуации. Последний раз, когда компания привлекала инвестиции в 2014 году, ее оценили в около $10 млрд.
Американские банки Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase займутся листингом ценных бумаг Dropbox. Компания планирует выйти на биржу в первой половине этого года. Представители банков и предприятия отказались комментировать ситуацию.
Как утверждал в прошлом году гендиректор Dropbox Дрю Хьюстон, годовые продажи компании составляют более $1 млрд. При этом, сервис приносит прибыль, без учета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (EBITDA).
Самым громким первичным размещением акций прошлого года среди технологический компаний стала Snap, разрабатывающая мессенджер Snapchat и очки Spectacless. В отличие от Dropbox предприятие Эвана Шпигеля вышло на биржу убыточным и с момента размещения акции компании подешевели на 15%.
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