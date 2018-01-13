Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1028 0

Легенда уходит. Миллиардер Уоррен Баффет назвал вероятных преемников

Легенда уходит. Миллиардер Уоррен Баффет назвал вероятных преемников

План Уоррена Баффета передать бразды правления Berkshire Hathaway преемнику перешел на новую стадию. Во вторник Баффет объяснил, почему Грег Абель, CEO Berkshire Hathaway, и Аджит Джейн, глава страхового подразделения, займут место рядом с Чарли Мангером в качестве вице-президентов конгломерата, оцениваемого в $500 млрд.

Абель станет вице-президентом подразделения Berkshire, которое не связано со страхованием и охватывает десятки отраслей от железнодорожного транспорта до химикатов, розничной торговли и энергетики, а Джейн станет вице-президентом страхового подразделения Berkshire, в основе которого Geico, National Indemnity и бизнес по перестрахованию. Абель и Джейн войдут в совет директоров Berkshire.

В интервью с журналисткой CNBC Бекки Квик Баффет откровенно рассказал о планируемых изменениях, описав их как часть своих планов по передаче руководства. «Это часть стратегии по постепенной передаче руководства, и они являются ключевыми фигурами в Berkshire», — сказал Баффет, отметив, что совет директоров Berkshire выразил решительную поддержку такой перестановке. «Это могло произойти пять лет назад», — сказал 87-летний Баффет. Но он уточнил, что это решение не следует воспринимать как намерение немедленно покинуть Berkshire или свидетельство каких-либо проблем со здоровьем.

Помимо Абеля и Джейна, в инвестиционном подразделении Berkshire есть еще две восходящие звезды. Баффет направляет все большую долю средств Berkshire под управление менеджеров Тодда Комбса и Теда Векслера. Оба они управляют более чем $10 млрд и обеспечили конгломерату участие в таких компаниях, как Apple и Charter Communications.

По мере того, как планы в отношении преемника приобретают все большую определенность, Баффет и Мангер остаются на прежних позициях. Это означает, что они продолжат контролировать ключевые решения о распределении капитала и инвестиционную деятельность, например, все крупные сделки. Баффет привлек к себе внимание прессы не только из-за планов в отношении преемника, но и благодаря своим замечаниям об инвестиционном климате в целом.

По материалам Forbes
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018