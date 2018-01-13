Легенда уходит. Миллиардер Уоррен Баффет назвал вероятных преемников

План Уоррена Баффета передать бразды правления Berkshire Hathaway преемнику перешел на новую стадию. Во вторник Баффет объяснил, почему Грег Абель, CEO Berkshire Hathaway, и Аджит Джейн, глава страхового подразделения, займут место рядом с Чарли Мангером в качестве вице-президентов конгломерата, оцениваемого в $500 млрд.

Абель станет вице-президентом подразделения Berkshire, которое не связано со страхованием и охватывает десятки отраслей от железнодорожного транспорта до химикатов, розничной торговли и энергетики, а Джейн станет вице-президентом страхового подразделения Berkshire, в основе которого Geico, National Indemnity и бизнес по перестрахованию. Абель и Джейн войдут в совет директоров Berkshire.

В интервью с журналисткой CNBC Бекки Квик Баффет откровенно рассказал о планируемых изменениях, описав их как часть своих планов по передаче руководства. «Это часть стратегии по постепенной передаче руководства, и они являются ключевыми фигурами в Berkshire», — сказал Баффет, отметив, что совет директоров Berkshire выразил решительную поддержку такой перестановке. «Это могло произойти пять лет назад», — сказал 87-летний Баффет. Но он уточнил, что это решение не следует воспринимать как намерение немедленно покинуть Berkshire или свидетельство каких-либо проблем со здоровьем.

Помимо Абеля и Джейна, в инвестиционном подразделении Berkshire есть еще две восходящие звезды. Баффет направляет все большую долю средств Berkshire под управление менеджеров Тодда Комбса и Теда Векслера. Оба они управляют более чем $10 млрд и обеспечили конгломерату участие в таких компаниях, как Apple и Charter Communications.

По мере того, как планы в отношении преемника приобретают все большую определенность, Баффет и Мангер остаются на прежних позициях. Это означает, что они продолжат контролировать ключевые решения о распределении капитала и инвестиционную деятельность, например, все крупные сделки. Баффет привлек к себе внимание прессы не только из-за планов в отношении преемника, но и благодаря своим замечаниям об инвестиционном климате в целом.